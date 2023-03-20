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21:24, 20 марта 2023Мир

В Италии сообщили подробности закупки боеприпасов ЕС для Украины

Глава МИД Италии Таяни: ЕС закупит оружие для Украины по примеру вакцин от COVID-19

Фото: Stringer TPX / Reuters

Закупка Европейским союзом (ЕС) оружия для Украины пойдет по примеру приобретения вакцин от COVID-19. Такие подробности сообщил вице-премьер и глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает РИА Новости.

«Будет что-то вроде государственного подряда на единое приобретение, как это случилось с вакцинами», — сказал он. Таяни напомнил, что Европа решила потратить второй миллиард евро на поставку боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Глава итальянского МИД также прокомментировал китайский план урегулирования на Украине. По его словам, предложенное Пекином решение не является «удовлетворительным», однако в нем и «есть пункты, которые можно обсудить». При этом Таяни подчеркнул, что переговоры «не могут не завершиться с уважением территориальной целостности Украины».

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза должны будут в ближайшее время передать Киеву все, что у них есть, а заказы на новые снаряды сделать до начала мая 2023 года.

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Марина Совина
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