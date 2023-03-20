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16:34, 20 марта 2023Мир

В МИД заявили о проработке мер на случай выхода из зерновой сделки

Замглавы МИД Вершинин: Россия прорабатывает меры на случай выхода из зерновой сделки

Фото: Mehmet Emin Caliskan / Reuters

Россия в полном объеме прорабатывает те меры, которые можно будет предпринять в случае выхода страны из зерновой сделки. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Эти меры будут носить комплексный характер. Могу сказать, что речь идет и о безопасности, и про осуществление любых операций с сельхозэкспортом из Украины в случае приостановке зерновой сделки», — отметил дипломат.

Вершинин напомнил, что в соответствии с существующими договоренностями, организован морской зерновой коридор, по которому из трех пунктов, находящихся под украинским контролем, идут суда в сторону Стамбула. «Это важный вопрос обеспечения безопасности. Естественно понятно, что если у нас будет приостановка всех наших договоренностей, то и все договоренности связанные и с этим вопросом будут поставлены как минимум на холд», — заключил он.

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Виктория Кондратьева
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