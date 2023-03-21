На Украине поддержали введение испытания для военной службы по контракту

Верховная Рада Украины поддержала введение испытания для военной службы по контракту

Верховная Рада Украины поддержала введение испытания на срок до полугода для тех, кто намерен проходить военную службу по контракту. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в Telegram.

«Парламент принял в целом законопроект №8169 по выполнению воинского долга и прохождению военной службы. (…) Предлагается установить обязательное испытание на срок до шести месяцев для граждан, впервые принятых на военную службу по контракту», — заявил он.

Железняк отметил, что бойцы, которые успешно прошли испытание, продолжат нести службу по контракту как в Вооруженных силах Украины (ВСУ), так и в других военных формированиях. За принятие указанного законопроекта проголосовало 262 депутата Рады, добавил он.

Ранее Железняк рассказал, что парламент республики одобрил создание госгарантий по сохранению возможности биологического отцовства и материнства для украинских военных, если они получат ранения, влияющие на репродуктивные функции. Согласно документу, бойцы ВСУ смогут бесплатно воспользоваться услугами криобанков.