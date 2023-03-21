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16:09, 21 марта 2023Бывший СССР

На Украине поддержали введение испытания для военной службы по контракту

Верховная Рада Украины поддержала введение испытания для военной службы по контракту

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Верховная Рада Украины поддержала введение испытания на срок до полугода для тех, кто намерен проходить военную службу по контракту. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в Telegram.

«Парламент принял в целом законопроект №8169 по выполнению воинского долга и прохождению военной службы. (…) Предлагается установить обязательное испытание на срок до шести месяцев для граждан, впервые принятых на военную службу по контракту», — заявил он.

Железняк отметил, что бойцы, которые успешно прошли испытание, продолжат нести службу по контракту как в Вооруженных силах Украины (ВСУ), так и в других военных формированиях. За принятие указанного законопроекта проголосовало 262 депутата Рады, добавил он.

Ранее Железняк рассказал, что парламент республики одобрил создание госгарантий по сохранению возможности биологического отцовства и материнства для украинских военных, если они получат ранения, влияющие на репродуктивные функции. Согласно документу, бойцы ВСУ смогут бесплатно воспользоваться услугами криобанков.

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Кристина Есикова
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