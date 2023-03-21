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15:41, 21 марта 2023Из жизни

Жители американского города пожаловались на массовые доставки бесплатной еды

LA Times: жители Лос-Анджелеса пожаловались на массовые доставки бесплатной еды

Кадр: ABC7 / YouTube

Жители района Хайленд-Парк в американском городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, пожаловались, что неизвестный отправитель затерроризировал их массовыми доставками бесплатной еды от Uber Eats, которую они не заказывали. Об этом сообщает LA Times.

В течение нескольких недель жители улицы Рейндж-Вью получают по несколько заказов день от различных сетей быстрого питания через сервис Uber Eats. Курьеры привозят таинственные заказы в любое время суток. По данным информационного агентства UPI, некоторые жители района получили до 13 таких доставок.

«Когда еды становилось слишком много, мы пытались найти места для ее передачи или раздачи», — приводит агентство слова местного жителя Вильяма Нила. Соседи не знают, почему кто-то присылает им столько еды. Нил отметил, что жители не видят в происходящем чьих-то злых намерений, но испытывают раздражение из-за происходящего.

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Некоторые получатели пытались позвонить по указанным в заказах номерам телефонов, но все они оказались недействительными. В предоплаченных заказах предусматривались чаевые для водителя.

Представители Uber сообщили, что занялись расследованием происхождения загадочных заказов. Личность и мотивы заказчика остаются загадкой.

Ранее сообщалось, что житель бельгийского города Тюрнхаут около девяти лет получает на дом пиццу, которую он не заказывал. Мужчина ни разу не принял заказа и не оплатил его, а это значит, что курьерские компании и производители пиццы тоже терпели убытки.

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Алиса Дмитриева
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