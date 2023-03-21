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20:53, 21 марта 2023Среда обитания

Грете Тунберг разрешили судиться с родной страной

Грете Тунберг разрешили судиться с правительством Швеции из-за бездействия по климату

 Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Грете Тунберг и 600 экоактивистам группы Aurora разрешили судиться с правительством Швеции, которое бездействует в борьбе с климатической катастрофой. Окружной суд Наки (муниципалитет в шведском графстве Стокгольм) решил, что процесс экоактивистки против родной страны может быть продолжен после незначительных коррективов в иске, сообщает Reuters.

«Окружной суд сегодня выдал повестку по громкому коллективному иску. В данном случае были выдвинуты требования к окружному суду определить, обязано ли государство принять конкретные меры по ограничению изменения климата», — заявили в суде.

Ответить на иск власти Швеции должны в течение трех месяцев. Однако не уточняется, когда именно может быть вынесено решение по требованиям защитников природы. Экоактивисты рассчитывают, что суд потребует шведское правительство ежегодно сокращать выбросы парниковых газов на 6,5-9,4 миллиона тонн.

«Наше здоровье и будущее планеты напрямую зависят от того, признают ли политики серьезность климатического кризиса. Поэтому Aurora хочет сделать все, что в наших силах, чтобы заставить вас признать угрозу глобального потепления», — написано в открытом обращении молодых людей к правительству.

Нина Ташевская
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