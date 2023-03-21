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17:42, 21 марта 2023Интернет и СМИ

США предрекли неудачи по иракскому сценарию

American Conservative: США могут повторить ошибки, допущенные при вторжении в Ирак

Фото: Lee Jin-man / AP Photo

Журналист Бредли Девлин заявил, что США могут повторить свои ошибки, допущенные при вторжении в Ирак. Повторение неудач по иракскому сценарию он предрек в материале в The American Conservative (TAC).

Рассуждая об ошибках при вторжении в Ирак, Девлин заявил, что спустя 20 лет после начала войны сложно найти кого-либо в США, кто по-прежнему поддерживал бы этот конфликт. Но при этом многие из тех, кто поменял отношение к войне в Ираке на негативное, активно поддерживают Украину, указал автор.

«Чем больше мы в TAC размышляем о неудачах Америки в Ираке, тем сильнее мы осознаем, что случится их повторение», — заключил Девлин.

20 марта 2003 года США и их союзники начали войну на территории Ирака. 1 мая 2003 года президент Джордж Буш-младший объявил о завершении основных боевых действий в Ираке. Однако Вашингтон полностью завершил вывод войск из страны только в декабре 2011 года. Кроме того, впоследствии США и их союзники снова ввели войска в ближневосточное государство.

Ранее обозреватель Томас Лифсон в колонке для издания American Thinker заявил, что США в случае столкновения с Россией будут уязвимы из-за ошибок американского президента Джо Байдена. При этом одной из ошибок американского лидера он назвал передачу большого количества денег и оружия Киеву.

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Олег Давыдов
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