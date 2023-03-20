В США заявили об уязвимости страны в случае столкновения с Россией

American Thinker: в случае столкновения с Россией США будут уязвимы из-за ошибок Байдена

США в случае столкновения с Россией будут уязвимы из-за ошибок американского президента Джо Байдена. Такое заявление сделал обозреватель Томас Лифсон в колонке для издания American Thinker. В материале он также назвал Байдена виновником нескольких «геополитических катастроф».

Одной из ошибок Байдена журналист назвал передачу большого количества денег и оружия Киеву. «Подумайте о безумном сокращении наших (американских — прим. «Ленты.ру») запасов боеприпасов, ракет и другого оружия, отправленных вместе с бесчисленными миллиардами долларов диктатору на Украину», — написал Лифсон.

Также автор считает неправильным то, что глава Соединенных Штатов угрожает ядерным оружием России. Лифсон обратил внимание на то, что эти угрозы звучат в тот момент, когда запасы американских ресурсов истощаются, а Москва укрепляет свои позиции. Как отметил журналист, у России значительно больше мощностей для производства боеприпасов, чем у США.

Лифсон также заявил, что за два года президентства Байдена из-за его некомпетентности произошло множество «геополитических катастроф». По его мнению, «оправиться от этих катастроф США будет трудно, если это вообще возможно».

Ранее обозреватель Лили Байер в статье для американского издания Politico предрекла раскол НАТО. Она считает, что нехватка боеприпасов у альянса, которая была вызвана конфликтом на Украине, может привести к разделению членов объединения на два лагеря: тех, кто будет поддерживать Киев, и тех, кто не захочет этого делать.