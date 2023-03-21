Сообщение о гуманитарном кризисе в Севастополе оказалось недостоверным

Сообщение о дефиците донорской крови в Севастополе оказалось недостоверным

Сообщение о гуманитарном кризисе и дефиците донорской крови в Севастополе, распространяемое в сети, оказалось недостоверным.

На сайте украинского «Центра национального сопротивления», запущенном Силами специальных операций Вооруженных сил Украины, 19 марта появилась заметка, в которой утверждается, что в медицинских учреждениях Севастополя начался гуманитарный кризис.

Авторы сообщения заявляют, что вся кровь и ее компоненты из городских центров переливания якобы были перенаправлены в военные госпитали из-за больших потерь российской армии на Украине, в результате чего в гражданских учреждениях возник дефицит биоматериала. В заключение изложена информация о нехватке лекарств для жителей полуострова по тем же причинам.

При этом в тексте не указан источник сведений, а также не приводится каких-либо подробностей или точных данных. Новость проиллюстрирована изображением с символикой организации.

Согласно данным «донорского светофора» на сайте севастопольского «Центра крови», в медучреждениях города действительно не так много запасов некоторых групп крови, однако ситуация далека от критической. В частности, наблюдается нехватка наименее распространенных групп крови: первой с отрицательным резус-фактором, третьей с положительным, четвертой с отрицательным. Кроме того, сведения о том, что кровь из гражданских медучреждений была перемещена в военные госпитали, у центра отсутствует — больница и поликлиники работают в обычном режиме, прием граждан осуществляется по расписанию. Сведений о дефиците донорского материала не наблюдается и на сайте городского депздрава.

20 марта KP.RU рассказала о прошедшей в городе донорской акции «ДоброДонор», в которой приняли участие около 100 сотрудников и студентов СевГУ. Уточнялось, что в мероприятии принимают участие многие учреждения и организации, в том числе воинские части. Данные о дефиците донорской крови в городе отсутствовали.

Информация о том, что в Севастополе произошел гуманитарный кризис, получила распространение преимущественно в украинских СМИ. При этом ее опровержение опубликовали некоторые российские издания, в их числе оказалась газета «Коммерсантъ».