Молдавские журналисты пикетировали здание Европарламента

Журналисты закрытых властями Молдавии телеканалов пикетировали здание Европарламента

Журналисты телеканалов, закрытых властями Молдавии, пикетировали здание Европарламента в Брюсселе. Об этом сообщил один из пикетчиков, cотрудник телеканала «НТВ-Молдова» Алексей Лунгу, передает РИА Новости.

В декабре 2022 года в республике приостановили лицензии целого ряда оппозиционных и ведущих русскоязычных СМИ, таких как «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент ТВ», а также «НТВ-Молдова», «ТВ-6» и «Орхей ТВ». По мнению властей Молдавии, каналы недобросовестно освещали события на Украине.

«Мы — группа журналистов, выступаем за свободу слова, за свободу прессы в Молдавии, стране, которая хочет интегрироваться в Евросоюз. К сожалению, этого в стране не происходит», — заявил Лунгу.

Он отметил, что протестующие продолжат бороться за свободу прессы в Молдавии. «Мы все еще видим нашу страну на европейском пути, а не на пути диктатуры, навязанной правительством в Кишиневе», — сказал журналист.