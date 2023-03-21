В Крыму объявили четыре дополнительных нерабочих дня

Аксенов подписал указ об объявлении нерабочими четырех дополнительных дней в Крыму

В Крыму объявлены нерабочими четыре дня. Соответствующий указ подписал глава полуострова Сергей Аксенов, сообщается на сайте его пресс-службы.

В частности, жители Крыма не будут работать 17 апреля в связи с празднованием православными христианами Пасхи, 21 апреля в связи с празднованием мусульманами Ураза-байрама. На полуострове выходным днем также сделали день Святой Троицы 5 июня и день празднования Курбан-байрама 30 июня.

«В республике уважают духовные традиции всех народов Крыма. Межконфессиональный и межнациональный мир — важнейшая основа нашего общества», — приводятся слова Аксенова.

В августе 2022 года правительство утвердило календарь нерабочих праздничных дней на 2023 год для всех регионов России. В этом году жители страны еще отдохнут с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая, также нерабочими праздничными днями названы 10-12 июня и 4-6 ноября.