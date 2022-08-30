Россиянам раскрыли количество выходных дней в 2023 году

Правительство утвердило календарь нерабочих праздничных дней на 2023 год в России

Правительство России определило, как россияне будут отдыхать в 2023 году. Календарь с выходными днями кабмин опубликовал в своем Telegram-канале.

В правительстве раскрыли, что для россиян новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.

«В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно», — говорится в сообщении кабмина.

Нерабочими в 2023 году также будут дни с 23 февраля по 26 февраля в честь Дня защитника отечества, 8 марта — в честь Международного женского дня. Россияне также отдохнут с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

Помимо этого, нерабочими праздничными днями названы 10-12 июня, а также 4-6 ноября.

Ранее Минтруд рассказал о выходных днях для россиян в 2023 году. Там уточняли, что новогодние праздники для россиян в 2023-м году продлятся девять дней: с 31 декабря по 8 января.