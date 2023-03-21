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22:19, 21 марта 2023Мир

Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России образцовым примером

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России образцовым примером

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе торжественного ужина после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле заявил, что отношения Китая и России за прошедшие десять лет стали крепче и устойчивее. Его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что впервые посетил Россию на посту лидера КНР еще в 2013. По мнению китайского лидера, двусторонние связи Пекина и Москвы можно охарактеризовать как образцовые отношения двух великих держав.

«Вместе мы показали образцовый пример отношений между великими державами», — высказался Си Цзиньпин.

Ранее Путин высказался об отношениях с КНР на приеме после российско-китайских переговоров. По его словам, отношения стран являются примером того, как должны взаимодействовать мировые державы, «несущие особую ответственность за поддержание стабильности и безопасности на планете».

Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. В тот же день состоялась его неформальная встреча с российским лидером.

Марина Совина
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