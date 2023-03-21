В офисе Зеленского выступили против «замораживания» конфликта на Украине

Советник Зеленского Подоляк выступил против «замораживания» конфликта на Украине

Замораживание конфликта на Украине будет означать «тлеющую войну» в Европе и угрозу глобальной безопасности. С таким заявлением против остановки боевых действий выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает РИА Новости.

«Любая попытка "заморозить конфликт", перевести его в затяжной формат, прекратить огонь будет означать одно — наличие незаконченной войны, тлеющей в сердце Европы, и постоянное разъедание основ глобальной безопасности», — сказал Подоляк.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что на линии боевого соприкосновения в Донбассе начали массово появляться украинские танки, что может указывать на подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению.