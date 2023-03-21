Тюремная медсестра завела отношения с заключенным и стала матерью его ребенка

Медсестра завела роман с наркодилером в тюрьме и помогала ему торговать наркотиками

Тюремная медсестра завела роман с заключенным и помогла ему управлять наркобизнесом, пока он был за решеткой. Об этом сообщает Manchester Evening News.

27-летняя Джорджия Харкнесс познакомилась с наркодилером Эшли Блэкеттом в 2017 году. В то время он отбывал наказание в тюрьме в Уоррингтоне, где она работала медсестрой. Их отношения получили продолжение, когда Блэкетт вышел на свободу. Хотя вскоре он вновь оказался за решеткой, женщина успела стать матерью его ребенка.

В феврале 2023 года Блэкетта приговорили к 12 с половиной годам лишения свободы за продажу и распространение наркотиков. В ходе следствия выяснилось, что во время прошлого заключения Блэкетт продолжал торговать наркотиками, пользуясь контрабандными телефонами. По ним он давал указания своим подельникам, которые сбывали кокаин и героин от его имени.

Пересматривая финансовые документы наркодилера, следователи выяснили, что в 2019 году медсестра переслала ему больше тысячи фунтов через тюремную систему. После этого они решили проверить, не участвовала ли в его незаконной деятельности и она. Оказалось, что Блэкетт умудрялся передавать ей часть средств, заработанных на продаже наркотиков. Харкнесс потратила их, среди прочего, на дорогой автомобиль и дизайнерскую одежду.

В итоге прокурор обвинил медсестру в отмывании денег и переводе на другие счета средств, заработанных преступным путем. Когда полиция явилась к ней с обыском в дом, аренду которого, согласно найденным документам, оплачивал Блэкетт, они обнаружили там дорогую одежду и украшения общей стоимостью 47 тысяч фунтов стерлингов (4,4 миллиона рублей), а также стероиды на сумму около двух тысяч фунтов (190 тысяч рублей).

После обыска Харкнесс заключили под стражу. Несмотря на арест, женщина отказалась назвать следователям пин-код от своего телефона. Однако полиции все же удалось его взломать и извлечь компрометирующие Харкнесс материалы.

В ходе судебного процесса девушку поддерживал отец — бывший футболист, в 1990-е годы игравший за футбольный клуб «Ливерпуль».

Харкнесс признала себя виновной во владении имуществом, приобретенном преступным путем, его передаче, а также в хранении наркотиков и отказе сотрудничать с полицией. Тем не менее она избежала немедленного тюремного заключения.

Поскольку у обвиняемой нет других судимостей, и она мать малолетнего ребенка, судья счел, что Харкнесс может быть реабилитирована. Британка была приговорена к двум годам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года.

Ранее сообщалось, что за несколько лет из британских тюрем было уволено больше 30 сотрудниц за отношения с заключенными. При этом нескольким сотрудницам одной их крупнейших тюрем Британии предъявили обвинения за интимную связь с осужденными.