В российском поселке заявили об угрозе быть «отрезанными от мира»

Жители поселка Амазар заявили об угрозе быть «отрезанными от мира» из-за состояния моста

Жители российского поселка городского типа Амазар забили тревогу из-за обрушающегося на глазах моста. В разговоре с «Лентой.ру» они сообщили, что останутся «отрезанными от мира», если мост обрушится, потому что другого способа добраться до райцентра и автотрассы у них нет.

«Мы живем в маленьком поселке. Это единственный мост, соединяющий поселок и трассу "Амур". А сейчас нам транспортом доставляется все: и продукты, и медикаменты. Также по этой трассе из поселка в райцентр Могоча, который в 100 километрах, возят больных: все основные врачи и анализы там. Роддом тоже там. Морга у нас тоже в поселке нет», — рассказали жители поселка.

Если этот аварийный мост развалится, то мы будем как без рук, останемся отрезанными от мира жители российского поселка городского типа Амазар

«Проблема с мостом началась в июне 2022 года после паводков. Река вышла из берегов, одна из опор моста накренилась, а в дорожном полотне появилась трещина. Сейчас на дворе март. Зимняя дорога начала таять. Встал вопрос о полном закрытии моста, а это приравнивается для поселка к катастрофе», — сообщила «Ленте.ру» жительница поселка.

Она отметила, что жителям Амазара обещают до 2025 года построить новый мост, а в 2023 году начать строительство временного моста, который будет достроен в 2024 году.

«Пока строится временный мост, нам обещают понтонный мост. Но сроков никаких нет. Говорят, что временный мост начнут строить в 2023 году, но никакой конкретики. А год длинный. У нас сейчас начнется ледоход, и мы боимся, что опоры не выдержат и аварийный мост развалится», — заявила девушка.

Нам говорят, что на строительство временного моста ищут финансирование — 219 миллионов. Это официальное заявление для населения жители российского поселка городского типа Амазар

Жители поселка рассказали, что аварийный мост уже разваливается на глазах. Каждую неделю видны изменения, добавили они. «В данный момент автомобилям проезд уже закрыт», — заключили жители Амазара.

Ранее на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) грузовой автомобиль, у которого открылся кузов, обрушил пешеходный мост. В результате мост сошел с опор и упал на проезжую часть. В момент, когда произошло обрушение, на мосту никого не было.

Водитель грузовика пострадал — его доставили в городскую клиническую больницу. Из-за аварии движение автомобилей на ЕКАД в обе стороны было ограничено.