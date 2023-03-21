В российском поселке заявили об угрозе быть «отрезанными от мира»
Жители российского поселка городского типа Амазар забили тревогу из-за обрушающегося на глазах моста. В разговоре с «Лентой.ру» они сообщили, что останутся «отрезанными от мира», если мост обрушится, потому что другого способа добраться до райцентра и автотрассы у них нет.
«Мы живем в маленьком поселке. Это единственный мост, соединяющий поселок и трассу "Амур". А сейчас нам транспортом доставляется все: и продукты, и медикаменты. Также по этой трассе из поселка в райцентр Могоча, который в 100 километрах, возят больных: все основные врачи и анализы там. Роддом тоже там. Морга у нас тоже в поселке нет», — рассказали жители поселка.
Если этот аварийный мост развалится, то мы будем как без рук, останемся отрезанными от мира
«Проблема с мостом началась в июне 2022 года после паводков. Река вышла из берегов, одна из опор моста накренилась, а в дорожном полотне появилась трещина. Сейчас на дворе март. Зимняя дорога начала таять. Встал вопрос о полном закрытии моста, а это приравнивается для поселка к катастрофе», — сообщила «Ленте.ру» жительница поселка.
Она отметила, что жителям Амазара обещают до 2025 года построить новый мост, а в 2023 году начать строительство временного моста, который будет достроен в 2024 году.
«Пока строится временный мост, нам обещают понтонный мост. Но сроков никаких нет. Говорят, что временный мост начнут строить в 2023 году, но никакой конкретики. А год длинный. У нас сейчас начнется ледоход, и мы боимся, что опоры не выдержат и аварийный мост развалится», — заявила девушка.
Нам говорят, что на строительство временного моста ищут финансирование — 219 миллионов. Это официальное заявление для населения
Жители поселка рассказали, что аварийный мост уже разваливается на глазах. Каждую неделю видны изменения, добавили они. «В данный момент автомобилям проезд уже закрыт», — заключили жители Амазара.
Ранее на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) грузовой автомобиль, у которого открылся кузов, обрушил пешеходный мост. В результате мост сошел с опор и упал на проезжую часть. В момент, когда произошло обрушение, на мосту никого не было.
Водитель грузовика пострадал — его доставили в городскую клиническую больницу. Из-за аварии движение автомобилей на ЕКАД в обе стороны было ограничено.