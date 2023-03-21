Двое полицейских разняли схватку служебной собаки с котом и получили укусы рук

В Подмосковье двое полицейских пострадали из-за схватки служебной собаки и бродячего кота

Двое полицейских получили ранения в ходе схватки собаки и кота в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «112».

По данным ведомства, сержанты полиции перевозили задержанных в отдел полиции. На улице к ним подошел бродячий кот и стал провоцировать служебного пса. Животные подрались. Правоохранители попытались разнять дерущихся, так как испугались за собаку. В результате инцидента силовики приехали в больницу с покусанными руками.

Собака не пострадала, коту удалось сбежать.

Ранее на Кубани служебная собака по кличке Гуч помогла полицейским найти по горячим следам и задержать 36-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже.