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13:24, 21 марта 2023Силовые структуры

Двое полицейских разняли схватку служебной собаки с котом и получили укусы рук

В Подмосковье двое полицейских пострадали из-за схватки служебной собаки и бродячего кота

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Двое полицейских получили ранения в ходе схватки собаки и кота в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «112».

По данным ведомства, сержанты полиции перевозили задержанных в отдел полиции. На улице к ним подошел бродячий кот и стал провоцировать служебного пса. Животные подрались. Правоохранители попытались разнять дерущихся, так как испугались за собаку. В результате инцидента силовики приехали в больницу с покусанными руками.

Собака не пострадала, коту удалось сбежать.

Ранее на Кубани служебная собака по кличке Гуч помогла полицейским найти по горячим следам и задержать 36-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже.

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Екатерина Власова
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