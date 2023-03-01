Служебная овчарка привела российских полицейских к дому грабителя

На Кубани служебная овчарка помогла найти дом похитившего планшет грабителя

На Кубани служебная собака по кличке Гуч помогла полицейским найти по горячим следам и задержать 36-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Динскому району.

По данным полиции, фигурант заказал такси в Краснодаре. Когда водитель довез его до дома в столице Динской, он похитил из салона планшет стоимостью 30 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении. Таксист обратился в полицию. На место выехал наряд патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа, в состав которой входил кинолог с немецкой овчаркой.

Гуч обследовал машину потерпевшего, взял след и привел кинолога через шесть кварталов к частному дому, в которым живет предполагаемый грабитель. Его задержали, после чего изъяли у него планшет и вернули его законному владельцу.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, ему грозит до четырех лет колонии.

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