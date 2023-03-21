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16:15, 21 марта 2023Моя страна

В Самаре традиционно угнали льдину на Волге

Водный сезон в Самаре открылся угоном льдины на Волге

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Самаре состоялся традиционный угон льдины на Волге, которым открылся водный сезон. Как сообщает «КП Самара», в этом году угон состоялся в третий раз.

«Можно назвать его каноническим, так как в этом году нам не пришлось отпиливать льдину от берега бензопилами, как мы делали в прошлом году. Подходящая по размерам льдина была найдена на фарватере», — рассказали активисты.

Отмечается, что сап-серферы и каякеры доплыли на льдине со спуска Лейтенанта Шмидта до острова напротив Ладьи, где необычное открытие водного сезона завершилось праздничным шашлыком.

Всего в заплыве приняли участие свыше 10 человек, они были одеты в сухие гидрокостюмы и спасательные жилеты. К участникам угона льдины приезжали спасатели, чтобы убедиться в безопасности затеи.

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Варвара Кошечкина
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