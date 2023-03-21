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20:32, 21 марта 2023Мир

Россия и Китай назвали условие для урегулирования кризиса на Украине

Россия и Китай назвали ответственный диалог оптимальным путем решения кризиса на Украине

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Россия и Китай назвали ответственный диалог оптимальным путем устойчивого урегулирования кризиса на Украине. Об этом говорится в распространенном во вторник, 21 марта, совместном заявлении об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и КНР.

«Стороны отмечают, что для решения украинского кризиса необходимо уважать легитимные озабоченности всех стран в области безопасности и предотвращать формирование блокового противостояния, прекратить действия, способствующие дальнейшему разжиганию конфликта», — сказано в публикации.

Москва и Пекин призвали международное сообщество поддерживать предпринимаемые конструктивные усилия. «Россия приветствует готовность Китая играть позитивную роль в деле политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса и конструктивные соображения, изложенные в составленном Китайской стороной документе "О позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса"», — отмечается в заявлении.

Ранее Россия выступила против независимости Тайваня от КНР в любой форме, подтвердила приверженность принципу «одного Китая». Москва также поддержала действия Пекина по защите своего государственного суверенитета и территориальной целостности.

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Виктория Кондратьева
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