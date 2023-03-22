Россияне назвали города с самыми красивыми балконами

«ВсеИнструменты.ру»: Санкт-Петербург и Москву назвали городами с красивыми балконами

Городами с самыми красивыми балконами россияне назвали Санкт-Петербург и Москву. Об этом говорится в исследовании онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие более 1,5 тысячи жителей старше 18 лет со всех регионов России. Красоту балконов Санкт-Петербурга и Москвы оценили 19 процентов и 17 процентов респондентов. Топ-3 списка замкнул Калининград — за него проголосовали 10 процентов опрошенных. Городами с красивыми балконами также посчитали Новосибирск (семь процентов), Казань (шесть процентов), Ростов-на-Дону (пять процентов), а также Нижний Новгород (четыре процента) и Екатеринбург (три процента).

В рамках исследования респонденты также раскрыли свое отношение к балконам. 71 процент заявили, что такие объекты должны быть выполнены в едином стиле дома. При этом 43 процента отметили, что балконы портят внешний вид здания, 15 процентов посчитали их самобытными архитектурными объектами, а 14 процентов респондентов назвали балконы безвкусицей.

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