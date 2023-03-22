Россия резко нарастила импорт шампанского из одной страны

Bloomberg: поставки шампанского в Россию через Турцию увеличились на 182% в 2022 году

За прошлый год Турция почти в три раза (на 182 процента) нарастила поставки шампанского в Россию, параллельно резко увеличив закупки во Франции, пишет Bloomberg со ссылкой на данные отраслевого объединения Comite Champagne.

В 2022 году экспорт шампанского из Франции в ОАЭ вырос на 75 процентов, а в Турцию — на 120 процентов. Участники рынка допускают, что многие закупающие французские вина страны могут реэкспортировать их в Россию.

После начала боевых действий на Украине Евросоюз ввел санкции в том числе на поставки вин в Россию. Запрет касается бутылок, стоимость которых превышает 300 евро, а шампанское зачастую стоит дешевле. На фоне введения ограничений ввоз шампанского в страну сократился на 80 процентов.

Несмотря на то, что экспорт не находится под полным запретом, производители отказываются официально поставлять алкоголь в Россию. Comite Champagne утверждает, что не получал запросов от производителей о сертификатах происхождения для поставок в страну после 24 февраля 2022 года. Сопредседатель объединения производителей шампанских вин L'Union des Maisons de Champagne Давид Шатийон считает, что это может быть связано с логистическими сложностями, оплатой, страхованием и рисками для репутации производителей.

9 марта Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов, идущих в Россию в рамках параллельного импорта — таможенная система начала блокировать их оформление. Различные заинтересованные лица приводили свои объяснения возникших трудностей. С 13 марта транзит грузов возобновился, комментариев об изменении его характера не было.

