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20:28, 22 марта 2023Силовые структуры

Россиянин из мести подрезавшему его водителю поджег гараж с двумя людьми

В Омске мужчина поджег гараж с двумя людьми из мести водителю, подрезавшему его на дороге
Место происшествия

Место происшествия. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске 27-летний местный житель из мести водителю, который подрезал его на дороге, поджег гараж с двумя людьми. Об этом в среду, 22 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По данным ведомства, вечером 19 марта мужчина решил отомстить водителю, с которым накануне у него произошел конфликт. Для этого он поджег арендуемый обидчиком гараж. В момент возгорания в нем находились двое маляров, они смогли потушить огонь самостоятельно и вызвали полицию. Соседи рассказали, что видели мужчину, спешно отъезжавшего от гаража на машине. Его личность удалось установить.

На допросе мужчина признался в поджоге, однако заявил, что не знал о нахождении в гараже людей. Возбуждено уголовно дело по факту покушения на умышленное уничтожение или повреждение имущества. Ранее мужчина был судим за побои и нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью человека.

Ранее сообщалось, что жителя Ижевска осудили на 17 лет за нападение на сотрудников МВД и поджог отдела полиции.

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Илона Палей
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