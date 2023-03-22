Россиянин из мести подрезавшему его водителю поджег гараж с двумя людьми

В Омске мужчина поджег гараж с двумя людьми из мести водителю, подрезавшему его на дороге

В Омске 27-летний местный житель из мести водителю, который подрезал его на дороге, поджег гараж с двумя людьми. Об этом в среду, 22 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По данным ведомства, вечером 19 марта мужчина решил отомстить водителю, с которым накануне у него произошел конфликт. Для этого он поджег арендуемый обидчиком гараж. В момент возгорания в нем находились двое маляров, они смогли потушить огонь самостоятельно и вызвали полицию. Соседи рассказали, что видели мужчину, спешно отъезжавшего от гаража на машине. Его личность удалось установить.

На допросе мужчина признался в поджоге, однако заявил, что не знал о нахождении в гараже людей. Возбуждено уголовно дело по факту покушения на умышленное уничтожение или повреждение имущества. Ранее мужчина был судим за побои и нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью человека.

Ранее сообщалось, что жителя Ижевска осудили на 17 лет за нападение на сотрудников МВД и поджог отдела полиции.

