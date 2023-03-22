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06:24, 22 марта 2023Интернет и СМИ

В Болгарии обвинили МУС в двойных стандартах

«Дума»: индифферентное отношение МУС к преступлениям разных стран является безумием

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Двойные стандарты, которыми руководствуется Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, — это «возмутительное безумие» Запада, заявил обозреватель Дахер Дахер-Ламот в своей статьей для болгарского издания «Дума».

Так автор прокомментировал решение МУС о выдаче ордера на «арест» президента России Владимира Путина. «Даже если бы я был самым шизофреническим русофобом <...>, я бы заметил двойные стандарты и маразм [МУС]. Мир больше не может это терпеть», — отметил он.

Журналист обвинил суд в Гааге в лицемерии, из-за которого, по словам автора, МУС не видит совершаемые западными государствами военные преступления.

Дахер-Ламот напомнил о незаконном вторжении США в Ирак и об убийстве миллионов мирных жителей, а также о преступлениях французских войск в странах Африки и убийстве израильскими силами журналистки Ширин Абу Акле. Автор материала подчеркнул, что все эти события остались без внимания МУС. Обозреватель считает, что индифферентное отношение МУС к этим преступлениям является «возмутительным безумием».

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что такое решение было принято на фоне ситуации на Украине. В Кремле отметили, что спокойно относятся к таким заявлениям.

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Марина Совина
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