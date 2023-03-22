69-я параллель
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20:24, 22 марта 202369-я параллель

Госдума одобрила закон об охоте без документов для коренных народов Севера

Госдума одобрила в первом чтении закон об охоте без документов для коренных народов Севера

Фото: Алексей Андронов / ТАСС

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, наделяющий представителей коренных малочисленных народов Севера правом охотиться без разрешающих документов. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

В случае окончательного принятия поправок представители малых народностей Севера, Сибири и Дальнего Востока России, которые постоянно не проживают на традиционных местах ведения хозяйства, но сохраняют связь с этими территориями, а также обычаями своих народов, смогут заниматься охотой для ведения традиционного образа жизни.

«Такая охота будет осуществляться свободно, без каких-либо разрешений в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления», — отмечается в пояснительной записке к документу.

1 ноября 2022 года в Совфеде заявили, что права российских кочевников должны быть законодательно урегулированы. С этим предложением выступил член комитета верхней палаты парламента по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Григорий Ледков. По его словам, представители кочевых народностей нередко чувствуют административное ограничение доступа к рыбодобыче и традиционной охоте на местах своего проживания. «При этом кочевники являются настоящими участниками экономики — они создают экологичные продукты питания, обеспечивают занятость, платят налоги», — объяснил политик.

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Константин Лысяков
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