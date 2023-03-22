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14:40, 22 марта 2023Экономика

России предложили создать совместный с Африкой банк

Спикер парламента Буркина-Фасо Бугума предложил создать российско-африканский банк

Фото: Joe Penney / Reuters

Спикер парламента переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума предложил создать совместный банк России и Африки с открытием филиала в его стране. По словам политика, организация облегчила бы банковские операции и упростила бы для Москвы финансирование проектов развития Буркина-Фасо, передает РИА Новости.

«При совместной торговле и инвестициях очень полезно наличие финансовой системы или банка для облегчения операций», — подчеркнул он. По мнению африканского политика, соответствующее решение поспособствовало бы укреплению сотрудничества Буркина-Фасо и России в основных отраслях экономики.

Ранее посол России в Республике Конго (РК) Георгий Чепик рассказал, что в ближайшие месяцы страны подпишут договор о строительстве трубопровода для поставки нефтепродуктов африканской стране. Маршрут свяжет крупнейшие города РК — Пуэнт-Нуар и Браззавиль.

Межправительственное соглашение должно быть подписано до саммита «Россия — Африка», который пройдет в июле 2023 года в Санкт-Петербурге. Интерес к проекту проявляет российская компания «ЗНГС-Прометей».

Кроме того, о строительстве нефтепровода через Мозамбик Россию попросил спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. По его словам, страна хотела бы сотрудничать с Москвой в строительстве портов, железных дорог, объектов генерации и распределении электричества.

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Платон Щукин
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