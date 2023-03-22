Силовики выявили обманывающих пенсионеров под видом ПФР телефонных мошенников

В России выявили группу телефонных мошенников, обманывающих пенсионеров под видом ПФР

В России силовики выявили группу телефонных мошенников, обманывающих пенсионеров под видом Пенсионного фонда (ПФР). Об этом в среду, 22 марта, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, организатором схемы был 51-летний уроженец Украины. Ему помогала 48-летняя жительница Владимирской области. С лета 2021 года фигуранты звонили пожилым людям и предлагали поменять старые купюры на новые. Затем подельники сообщали необходимые данные своим работникам и отправляли их на встречу с пенсионерами. Те приходили в квартиры потерпевших, представлялись сотрудниками ПФР и забирали деньги.

В настоящий момент известно о 25 жертвах мошенников. Руководителю грозит до 20 лет лишения свободы, сейчас он под домашним арестом, а его помощнице — 10 лет колонии. Женщину отправили в СИЗО.