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13:27, 22 марта 2023Силовые структуры

Силовики выявили обманывающих пенсионеров под видом ПФР телефонных мошенников

В России выявили группу телефонных мошенников, обманывающих пенсионеров под видом ПФР

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В России силовики выявили группу телефонных мошенников, обманывающих пенсионеров под видом Пенсионного фонда (ПФР). Об этом в среду, 22 марта, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, организатором схемы был 51-летний уроженец Украины. Ему помогала 48-летняя жительница Владимирской области. С лета 2021 года фигуранты звонили пожилым людям и предлагали поменять старые купюры на новые. Затем подельники сообщали необходимые данные своим работникам и отправляли их на встречу с пенсионерами. Те приходили в квартиры потерпевших, представлялись сотрудниками ПФР и забирали деньги.

В настоящий момент известно о 25 жертвах мошенников. Руководителю грозит до 20 лет лишения свободы, сейчас он под домашним арестом, а его помощнице — 10 лет колонии. Женщину отправили в СИЗО.

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Екатерина Власова
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