Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:06, 22 марта 2023Моя страна

В Ингушетии сократили рабочий день на время Рамадана

В Ингушетии на час сократили рабочий день на время месяца Рамадан

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Ингушетии в месяц Рамадан временно сокращена продолжительность рабочего дня. Об этом сообщает ТАСС.

«Главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым подписано распоряжение в целях создания благоприятных условий для соблюдения верующими священного поста в период месяца Рамадан. В соответствии с документом органам госвласти, местного самоуправления, учреждениям, предприятиям и организациям рекомендовано установить сокращенную на один час продолжительность рабочего дня», — рассказали в правительстве региона.

Кроме того, продуктовым магазинам в республике предписано не закрываться раньше 23:00 и не повышать цены на продукцию. Также на период поста должны быть обеспечены бесперебойная подача электроэнергии, газа, воды и функционирование средств связи.

В этот период в республике также будут проведены ярмарки сельхозпродукции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву
Пьяный россиянин сбил мужчину вместе со скамейкой и попал на видео
Россиянин из-за оскорбления забил гостя до смерти гантелью и получил девять лет
Раскрыта возможная дата принятия решения по делу Трампа
Боец из ЛНР рассказал о пытках током в украинском плену
Врач оценил пользу накачки прямой кишки озоном по методу Гвинет Пэлтроу
Врач раскрыла правду о влиянии бюстгальтера на внешний вид груди
Оценена стоимость особняка Волочковой
Публикующая необычные видео на OnlyFans девушка назвала самые странные запросы
Valve показала Counter-Strike 2
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.