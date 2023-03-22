В Ингушетии сократили рабочий день на время Рамадана

В Ингушетии на час сократили рабочий день на время месяца Рамадан

В Ингушетии в месяц Рамадан временно сокращена продолжительность рабочего дня. Об этом сообщает ТАСС.

«Главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым подписано распоряжение в целях создания благоприятных условий для соблюдения верующими священного поста в период месяца Рамадан. В соответствии с документом органам госвласти, местного самоуправления, учреждениям, предприятиям и организациям рекомендовано установить сокращенную на один час продолжительность рабочего дня», — рассказали в правительстве региона.

Кроме того, продуктовым магазинам в республике предписано не закрываться раньше 23:00 и не повышать цены на продукцию. Также на период поста должны быть обеспечены бесперебойная подача электроэнергии, газа, воды и функционирование средств связи.

В этот период в республике также будут проведены ярмарки сельхозпродукции.