Лукашенко рассказал о предложении Польши обменять «шпионов»

Лукашенко заявил, что Варшава предложила Минску обменять задержанных за шпионаж граждан

Варшава предложила Минску обменять граждан Белоруссии, задержанных польскими правоохранителями по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.

По словам Лукашенко, ранее власти Польши арестовали пятерых украинцев и троих белорусов, которые якобы работали в интересах России. «Но никто ничего не доказывает и не показывает. Все просто: хотят обменять. Хватают людей, чтобы предложить России и Белоруссии обмен на кого-то. Уже предлагают», — сказал глава государства.

16 марта глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил, что в стране были задержаны девять иностранцев по подозрению в сотрудничестве с разведкой России. По версии правоохранителей, они якобы вели подготовку к диверсиям по заказу разведки РФ.