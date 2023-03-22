На Украине начнут наказывать админов Telegram-каналов за посты о российских БПЛА

Власти Украины захотели наказывать админов Telegram-каналов за посты о российских ракетах

Власти Украины захотели начать наказывать админов Telegram-каналов за посты о передвижении российских ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время обстрелов. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Юрий Игнат, пишет в Telegram издание «Страна.ua».

По словам Игната, в ближайшее время будут приняты серьезные решения о возбуждении уголовных дел в отношении владельцев подобных каналов. По его словам, они в режиме реального времени публикуют данные о движении беспилотников и ракет, а также скриншоты из системы «Вираж планшет» — украинской военной программы, которая отображает информацию о воздушной обстановке.

«Хочу предупредить администраторов этих Telegram-каналов, что это — преступление против Украины, информирование врага. Будут приниматься определенные меры, материалы переданы в соответствующие органы», — заявил спикер Воздушных сил ВСУ.

При этом он отметил, что представители власти, которые в своих каналах тоже публикуют информацию о пусках и прилетах, нести за это ответственность не будут.

Ранее Служба безопасности Украины призвала украинцев не публиковать в сети фото и видео последствий ракетных обстрелов, поскольку они могут быть использованы российскими войсками.