Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:48, 22 марта 2023Бывший СССР

На Украине начнут наказывать админов Telegram-каналов за посты о российских БПЛА

Власти Украины захотели наказывать админов Telegram-каналов за посты о российских ракетах

Фото: Lana Codes / Unsplash

Власти Украины захотели начать наказывать админов Telegram-каналов за посты о передвижении российских ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время обстрелов. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Юрий Игнат, пишет в Telegram издание «Страна.ua».

По словам Игната, в ближайшее время будут приняты серьезные решения о возбуждении уголовных дел в отношении владельцев подобных каналов. По его словам, они в режиме реального времени публикуют данные о движении беспилотников и ракет, а также скриншоты из системы «Вираж планшет» — украинской военной программы, которая отображает информацию о воздушной обстановке.

«Хочу предупредить администраторов этих Telegram-каналов, что это — преступление против Украины, информирование врага. Будут приниматься определенные меры, материалы переданы в соответствующие органы», — заявил спикер Воздушных сил ВСУ.

При этом он отметил, что представители власти, которые в своих каналах тоже публикуют информацию о пусках и прилетах, нести за это ответственность не будут.

Ранее Служба безопасности Украины призвала украинцев не публиковать в сети фото и видео последствий ракетных обстрелов, поскольку они могут быть использованы российскими войсками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Российские летчики рассказали о перехвате американского БПЛА над Черным морем
США отказались учитывать позицию Китая по поставкам оружия Тайваню
Блогер показала эффект от мытья головы краской вместо шампуня и удивила фанатов
Шестиметровый удав проглотил овцу целиком и попал на видео
Страны G7 начнут бороться с импортом российских алмазов
На Украине заявили об изменении направления российских ударов
Бывшего замначальника отдела УФССП на Кубани осудят за получение взяток
Россиянам подсказали неожиданный вид перекуса при стрессе
В Венгрии возмутились вмешательством США в дела других стран
Названы сроки развертывания российской «Арктики»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.