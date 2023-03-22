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20:13, 22 марта 2023Бывший СССР

Боец из ЛНР рассказал о пытках током в украинском плену

Боец из ЛНР рассказал о пытках электрическим током и избиениях в украинском плену

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Боец из Луганской народной республики (ЛНР), побывавший в украинском плену, рассказал, что его избивали и пытали электрическим током. Об этом сообщает РИА Новости.

«Завели меня в подвал, там две кровати было, сетки просто. И ударили – труба или палка, я не видел, глаза завязаны — по спине, раз пять-шесть. Ну и допросы начались: кто ты, откуда?..», — рассказал военнослужащий по имени Виталий.

После первого допроса, по словам бойца, его перевезли в другое место, где продолжили допрашивать. Как утверждает военные, его раздели до нижнего белья, связали руки и ноги скотчем, а к телу прикрепили провода. «Ну, током (ударили), я упал. Током сильно раза два меня так», — сказал он.

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Алевтина Запольская
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