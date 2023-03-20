Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:14, 20 марта 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о применении Украиной новых видов пыток к российским пленным

Омбудсмен ДНР Морозова: Украина применила новые виды пыток к российским военнопленным

Фото: Reuters

Украина применяет к российским военнопленным новые виды пыток. Об этом заявила омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова, передает РИА Новости.

«Становится еще хуже. Это стало еще более изощренным, к сожалению. Речь о новой партии наших вырученных ребят», — сказала Морозова. Она также отметила, что власти ДНР передадут сведения о пытках в Следственный комитет.

«Наши ребята молодцы в любом случае. Они держатся. Они не падают духом. Их не сломали», — сказала омбудсмен, указав, что все виновные понесут наказание.

Ранее стало известно о гибели четверых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в учебном центре Десна в Черниговской области в результате незапланированной детонации снаряда.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Российские следователи возбудили дело в отношении прокурора и судей МУС
«Одноклассники» объявили о запуске эксклюзивного шоу
В Кремле объяснили решение отправить Чернышенко на встречу с Си Цзиньпином
The Weeknd пришел к соглашению с обвинившими его в плагиате музыкантами
Описана роль Китая в урегулировании украинского конфликта
В России назвали дефицитные марки автомобилей
Новостройки в России стали дешевле
Иностранец сообщил в полицию о стрельбе в одном из московских дворов
37-летняя женщина захлебнулась в бассейне в центре Петербурга
Члены синода УПЦ приехали в офис Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.