В ДНР заявили о применении Украиной новых видов пыток к российским пленным

Омбудсмен ДНР Морозова: Украина применила новые виды пыток к российским военнопленным

Украина применяет к российским военнопленным новые виды пыток. Об этом заявила омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова, передает РИА Новости.

«Становится еще хуже. Это стало еще более изощренным, к сожалению. Речь о новой партии наших вырученных ребят», — сказала Морозова. Она также отметила, что власти ДНР передадут сведения о пытках в Следственный комитет.

«Наши ребята молодцы в любом случае. Они держатся. Они не падают духом. Их не сломали», — сказала омбудсмен, указав, что все виновные понесут наказание.

Ранее стало известно о гибели четверых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в учебном центре Десна в Черниговской области в результате незапланированной детонации снаряда.