49-летняя Хайди Клум снялась для глянца в прозрачной кофте без бюстгальтера

49-летняя модель Хайди Клум снялась в прозрачной кофте без бюстгальтера для обложки Vogue

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенных нарядах для апрельского выпуска греческой версии журнала Vogue. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя знаменитость позировала для двух вариантов обложки глянца, на одном из которых предстала в юбке молочного оттенка из струящейся ткани и прозрачной кофте. При этом видно, что она не надела бюстгальтер. На втором кадре Клум оказалась в бежевом наряде, состоящем из укороченного пиджака с объемными плечами и люверсами на бортах, надетого на голое тело, и трусов с завышенной талией. При этом она распустила волосы, уложив их волнами и сделала нюдовый макияж.

«Мне нравится, что в модельном бизнесе стало больше разнообразия. В прежние времена все манекенщицы выглядели одинаково: у них был одинаковый рост, одинаковые худощавые тела, одинаковые волосы. Сегодня представлено множество различных типажей», — рассказала звезда в интервью изданию.

Ранее в марте Хайди Клум появилась на публике в наряде ливанского бренда Georges Hobeika, и его высмеяли в сети, сравнив с костюмом персонажа детской телепередачи «Улица Сезам». Для выхода в свет она выбрала желтое платье, оформленное объемными цветами с тонкими длинными лепестками, которые прикрывали туловище и верхнюю часть бедер, образуя шар.