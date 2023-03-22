Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 22 марта 2023Ценности

49-летняя Хайди Клум снялась для глянца в прозрачной кофте без бюстгальтера

49-летняя модель Хайди Клум снялась в прозрачной кофте без бюстгальтера для обложки Vogue

Фото: VOGUE GREECE

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенных нарядах для апрельского выпуска греческой версии журнала Vogue. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя знаменитость позировала для двух вариантов обложки глянца, на одном из которых предстала в юбке молочного оттенка из струящейся ткани и прозрачной кофте. При этом видно, что она не надела бюстгальтер. На втором кадре Клум оказалась в бежевом наряде, состоящем из укороченного пиджака с объемными плечами и люверсами на бортах, надетого на голое тело, и трусов с завышенной талией. При этом она распустила волосы, уложив их волнами и сделала нюдовый макияж.

Материалы по теме:
Осмеянная Ратаковски, женщины-диваны, роботы на подиуме и грудь напоказ: чем запомнилась Неделя моды в Париже?
Осмеянная Ратаковски, женщины-диваны, роботы на подиуме и грудь напоказ:чем запомнилась Неделя моды в Париже?
7 марта 2023
Поцелуй Николь Кидман и прозрачный корсет Леди Гаги: чем звезды удивили фанатов «Оскара» и куда пропала красная дорожка?
Поцелуй Николь Кидман и прозрачный корсет Леди Гаги:чем звезды удивили фанатов «Оскара» и куда пропала красная дорожка?
13 марта 2023

«Мне нравится, что в модельном бизнесе стало больше разнообразия. В прежние времена все манекенщицы выглядели одинаково: у них был одинаковый рост, одинаковые худощавые тела, одинаковые волосы. Сегодня представлено множество различных типажей», — рассказала звезда в интервью изданию.

Ранее в марте Хайди Клум появилась на публике в наряде ливанского бренда Georges Hobeika, и его высмеяли в сети, сравнив с костюмом персонажа детской телепередачи «Улица Сезам». Для выхода в свет она выбрала желтое платье, оформленное объемными цветами с тонкими длинными лепестками, которые прикрывали туловище и верхнюю часть бедер, образуя шар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Шойгу в четырех словах описал завершение конфликта на Украине
Финансист спрогнозировал рецессию в США в ближайшие два месяца
Позицию Илона Маска по Украине назвали проблемой для Белого дома
Психолог назвал главные качества партнера для долгосрочных отношений
Названа особенность переданного Украине ЗРК Crotale
В США раскрыли настоящую проблему для Запада
Байден опозорился в Белом доме под смех толпы
В России упал спрос на бизнес-литературу
Литва одобрила законопроект о запрете подачи заявлений на гражданство от россиян
49-летняя Хайди Клум снялась для глянца в прозрачной кофте без бюстгальтера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.