WhatsApp объявил о внедрении новой функции

В WhatsApp появится возможность просмотра общих с другими пользователями групп

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp объявили о внедрении новой функции, которая позволит просматривать общие с другими пользователями группы. Анонс опции доступен на официальном сайте WhatsApp.

Специалисты рассказали, что теперь станет возможно просматривать, в каких общих группах пользователь состоит с другими юзерами. «Теперь общие группы можно найти по имени контакта. Это удобно, если вам нужно проверить, в какой группе вместе с вами состоит ваш знакомый, или вы хотите посмотреть полный список общих групп», — отметили разработчики WhatsApp.

Помимо этого, мессенджер расширил фунционал администраторов групп. Теперь создатели групповых чатов получат возможность принимать или отклонять запросы на вступление в группу по пригласительной ссылке. «Поскольку участники часто общаются на личные темы, важно, чтобы админы могли легко управлять запросами на вступление в группу», — резюмировали эксперты. Новые возможности станут доступны для пользователей WhatsApp в ближайшие недели, сообщили разработчики.

Ранее стало известно, что пользователи WhatsApp смогут закреплять сообщения в будущих обновлениях. Для этого будет необходимо выбрать действие «Закрепить» в параметрах сообщения.

