Новый фильм Бена Аффлека получил максимальный рейтинг на Rotten Tomatoes

Новый фильм Бена Аффлека Air получил максимальный рейтинг свежести на Rotten Tomatoes

Новый фильм Бена Аффлека Air, в котором актер исполнил роль сооснователя Nike Фила Найта, получил максимальный, 100-процентный рейтинг свежести, согласно оценкам на сайте Rotten Tomatoes.

Аффлек также выступил режиссером и продюсером картины. Кинокритики отметили хорошую режиссерскую и актерскую работу артиста, а также назвали драму одним из лучших спортивных фильмов за все время.

В фильме показана история сотрудничества бренда Nike и шестикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Майкла Джордана в 80-х годах. Также картина раскрывает закулисье индустрии спортивной одежды до того, как бренд Air Jordan стал частью мировой истории баскетбола.

Ранее Аффлек заявил, что отказывается от съемок картин для DC Studios, главой которой назначен постановщик Джеймс Ганн. «Я не буду ничего режиссировать для DC Ганна. Категорически нет. Я ничего не имею против Джеймса Ганна. Приятный парень, уверен, он проделает замечательную работу. Просто мне бы не хотелось идти и режиссировать так, как они [с соглавой DC Studios Питером Сафраном] это делают. Мне это не интересно», — подчеркнул он.