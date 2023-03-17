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16:58, 17 марта 2023Культура

Бен Аффлек отказался снимать фильмы для DC под управлением Джеймса Ганна

Бен Аффлек отказался режиссировать фильмы для DC Studios под управлением Джеймса Ганна

Фото: Thos Robinson / Getty Images

Американский актер, режиссер и сценарист Бен Аффлек заявил, что отказывается от съемок картин для DC Studios, главой которой назначен постановщик Джеймс Ганн. Об этом Аффлек сообщил в интервью для The Hollywood Reporter.

«Я не буду ничего режиссировать для DC Ганна. Категорически нет. Я ничего не имею против Джеймса Ганна. Приятный парень, уверен, он проделает замечательную работу. Просто мне бы не хотелось идти и режиссировать так, как они [с соглавой DC Studios Питером Сафраном] это делают. Мне это не интересно», — подчеркнул Аффлек.

В 2016 году стало известно, что Аффлек не только сыграет главную роль в фильмах о Бэтмене, но и снимет картину по собственному сценарию, которая должна была раскрыть темную сторону персонажа. Однако данный проект так и не был реализован.

В декабре 2022 года сообщалось, что Бен Аффлек захотел стать режиссером супергеройского фильма. О его желании поставить кинокомикс сообщил руководитель DC Studios Джеймс Ганн в своем Twitter.

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Сергей Равин
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