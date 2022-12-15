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13:58, 15 декабря 2022Культура

Бен Аффлек захотел стать режиссером супергеройского фильма

Руководитель DC Studios Джеймс Ганн заявил, что Бен Аффлек хочет срежиссировать кинокомикс

Фото: Mimmo Carriero / Globallookpress.com

Американский режиссер Бен Аффлек захотел стать режиссером супергеройского фильма. О его желании срежиссировать кинокомикс руководитель DC Studios Джеймс Ганн сообщил в Twitter.

«Встретились вчера с Беном именно потому, что он хочет режиссировать, а мы хотим, чтобы он режиссировал. Нам просто нужно найти правильный проект», — заявил Ганн.

Ранее стало известно, что Ганн начал работать над сценарием нового фильма про Супермена. Актер Генри Кавилл больше не будет играть роль Супермена. Свое решение руководитель DC объяснил тем, что новый фильм будет посвящен ранним годам супергероя и истории его становления.

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Марина Погосян
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