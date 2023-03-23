Курс биткоина упал на фоне решения американской ФРС

Биткоин подешевел на 2 тысячи долларов после очередного повышения ставки ФРС США

Курс биткоина (BTC) упал более чем на две тысячи долларов после объявления итогов заседания Федеральной резервной системы США (ФРС). Об этом свидетельствуют данные торгов за 23 марта.

Накануне стоимость главной криптовалюты приближалась к 29 тысячам долларов — новому максимуму с июня 2022 года. Но после оглашения решения ФРС поднять ключевую ставку на 25 базисных пунктов его курс обвалился до 26,7 тысячи долларов (в нижней точке). Рынок ожидает очередного повышения ставки на следующем заседании регулятора 3 мая с вероятностью в 48,6 процента.

На 15:20 по московскому времени биткоин торговался на уровне 27,6 тысячи долларов. За последние 24 часа он потерял в цене 2,1 процента. Рыночная капитализация BTC снизилась до 533,9 миллиарда долларов. Некоторые альткоины также снижаются. Ethereum за сутки упал на 1,69 процента до 1,755 тысячи долларов, Solana — на 3,4 процента, до 21,72 доллара.

Общая рыночная капитализация криптовалют за тот же период сократилась до 1,16 триллиона долларов при объеме торгов в 66,76 миллиарда долларов.

Биткоин упал после многодневного роста, который эксперты объяснили банкротством крупных мировых банков и ситуацией на финансовом рынке. Кандидат экономических наук Владимир Григорьев уточнил, что инвесторы избавляются от части традиционных активов и переходят, в том числе, в криптовалюту.