Резкий рост курса биткоина объяснили

Экономист Григорьев объяснил резкий рост курса биткоина банкротством крупных банков

Резкий скачок курса биткоина до 28 тысяч долларов впервые с июня 2022 года связан с банкротством крупных мировых банков и ситуацией на финансовом рынке. Так рост криптовалюты в разговоре с «Лентой.ру» объяснил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

«Основная причина связана с тем, что сейчас лихорадит традиционные рынки. Даже люди далекие от финансов знают, что происходит на банковском рынке Америки, что происходит с Credit Suisse, одним из крупнейших банков мира. Это все приведет к тому, что традиционные финансы становятся неустойчивыми, причем даже очень крупные институты. Естественно, в этой ситуации инвесторы избавляются от части традиционных активов вроде акций, облигаций, депозитов и переходят в другие валюты, в том числе в криптовалюту. По крайней мере та часть инвесторов, которая психологически готова к более высокому риску», — сказал экономист.

Какое-то время он будет расти. Если нестабильность на финансовых рынках продолжится, то биткоин вырастет еще больше Владимир Григорьев экономист

В ночь на 20 марта биткоин подорожал до 28,44 тысячи долларов, однако к 09:02 его стоимость скорректировалась до 27,55 тысячи долларов. За сутки курс вырос на 1,58 процента за сутки.

Криптовалюта Ethereum (ETH) также обновила свой максимум и впервые с 17 августа 2022 года достигла 1,84 тысячи долларов. Однако к 9:02 стоимость опустилась до 1,77 тысячи, сократившись на 0,8 процента за сутки.

В последние несколько недель в США обанкротились три крупных банка — Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank. В Европе на грани краха оказался швейцарский Credit Suisse. 19 марта его решил выкупить крупнейший банк страны UBS.