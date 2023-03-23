В США опровергли поставки Украине оружия по ленд-лизу

Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон не поставляет Киеву оружие по ленд-лизу

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен опроверг использование Вашингтоном механизма ленд-лиза при поставках вооружений Киеву. Его слова передает ТАСС.

«Мне неизвестно о том, чтобы было сочтено к настоящему времени необходимым использовать эти конкретные полномочия», — заявил политик. По его словам, военная помощь Украине осуществляется за счет расходования средств на существующих счетах Минобороны США. Кроме того, добавил Блинкен, существуют также прямые поставки оружия и другие механизмы.

9 мая прошлого года американский лидер Джо Байден подписал закон о поставках Киеву вооружений в рамках программы ленд-лиза. Законопроект об ускоренной военной помощи республике носит название «Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине».