В России прооперировали полгода жившего с иголкой в пищеводе кота

В Вологде прооперировали кота, полгода жившего с иголкой в пищеводе

В Вологде двухлетний кот-шотландец полгода прожил с иголкой в пищеводе. Об этом сообщает «35медиа».

Отмечается, что хозяева привели кота в ветеринарную клинику, когда у него начался абсцесс расчесанного места на шее — питомец отказывался от еды и оказался обезвожен. В другой клинике предполагали, что у животного кожная проблема.

«При осмотре была выявлена гнойная рана в области трахеи. Со слов хозяйки, на протяжении года кот расчесывал это место. У животного была взята кровь на необходимые анализы, сделаны и рентгеновские снимки. На них-то и было выявлено инородное тело (швейная игла длиной четыре сантиметра) в пищеводе», — рассказали в клинике.

По мнению врачей, игла сначала вошла в мышцы из пищевода, затем мигрировала в район шеи и снова попала в пищевод. «И в этот момент состояние кота резко ухудшилось. Опасность заключается в том, что в области шеи много нервных окончаний, сосудов, сухожилий — игла могла повредить их», — отметили специалисты.

Кота прооперировала группа врачей, сейчас его состояние стабилизировалось, он идет на поправку.