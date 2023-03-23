Акции компании основателя Twitter рухнули после обвинений в мошенничестве

Акции новой компании основателя Twitter Дорси рухнули на 23% после обвинений в накрутках

Ценные бумаги финтех-компании Block на американской бирже Nasdaq рухнули на 23 процента. На момент открытия биржи стоимость акций фирмы основателя Twitter Джека Дорси составляла 73,5 доллара. Во время торгов цена падала до 56,6 доллара за штуку.

Накануне инвестиционно-исследовательская фирма Hindenburg Research (HR) опубликовала отчет о деятельности корпорации за последние два года. Она обвинила Block в обмане инвесторов насчет ключевых показателей и накрутках активности пользователей, чтобы «стимулировать рост и получать прибыль от содействия мошенничеству против потребителей и правительства».

По словам аналитиков, обстановка в компании похожа на «Дикий Запад»: Block игнорирует законы о борьбе с отмыванием денег и об идентификации клиентов. Так, около 40–75 процентов учетных записей сервисов компании являются фейковыми, принадлежат одним и тем же людям или используются для мошенничества или отмывания средств.

В рамках эксперимента сотрудник Hindenburg открыл счета на имя бывшего президента Дональда Трампа и генерального директора Tesla Илона Маска, а затем открыл карту Cash App, используя эти аккаунты. Кроме того, аналитики обратили внимание, что приложение Block Cash App получило в качестве комиссии за обмен валюты за отчетный период около 892 миллионов долларов дохода. При этом она уклоняется от оплаты налогов, распределяя платежи через небольшие банки.

Компания Дорси уже не первая, кто пострадал после расследований Hindenburg Research. В феврале стоимость компаний Adani Group, которая принадлежит одному из богатейших людей в Азии Гуатаму Адани, рухнула более чем на 100 миллиардов долларов за неделю. Аналитики нашли признаки сомнительных практик и финансовых махинаций в деятельности компаний Адани. В результате миллиардер потерял статус богатейшего человека в Азии, опустившись в рейтинге самых богатых людей мира Forbes с 3-го на 16-е место. Состояние бизнесмена сократилось почти на 50 миллиардов долларов.