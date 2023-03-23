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03:43, 23 марта 2023Россия

Медведев заявил о приближении ядерного апокалипсиса из-за поставок оружия Киеву

Зампред СБ Медведев о близости ядерного апокалипсиса из-за поставок западного оружия Киеву
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что из-за поставок западного оружия Киеву приближается ядерный апокалипсис. Такую оценку он дал в интервью ведущим российским СМИ, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале политика.

Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис

Дмитрий Медведевзампред Совбеза России

Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Украине партию бронебойных снарядов с обедненным ураном в рамках военной помощи.

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь подчеркнул, что поставка Киеву подобных боеприпасов приведет к эскалации конфликта.

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Угроза ядерного конфликта в мире не миновала, а возросла

Медведев выразил мнение, что угроза ядерного конфликта в мире не миновала, она возросла.

Теперь серьезно. Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет не миновала, она возросла

Дмитрий Медведевзампред Совбеза России

Ранее зампред Совбеза назвал ядерный потенциал России сдерживающим фактором для Запада. Он обратил внимание на то, что страны Запада не спешат вступать в военное противостояние с Россией, но при этом ведут против нее гибридную войну: шлют на фронт наемников, тренируют украинских военных.

Медведев также заявлял, что Россия для своей защиты может применять любое оружие, включая ядерное. Политик напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Россию невозможно победить на поле боя. По мнению зампреда Совбеза, именно с этим связана приостановка участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

Российский лидер заявил о приостановке участия России в ДСНВ во время оглашения послания Федеральному собранию. По его словам, Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие.

Договор СНВ-III между Москвой и Вашингтоном предусматривает сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

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Запад просчитался, отказавшись предоставить России гарантии безопасности

Медведев заявил, что Запад просчитался, отказавшись предоставить Москве гарантии безопасности. По его словам, западные страны не верили, что Россия решится на ответные действия, поэтому в настоящее время последствия гораздо сложнее, чем могли бы быть, если бы соответствующий документ был подписан.

У меня такое ощущение сложилось, что они до поры до времени не верили и не видели степени решимости России, ее президента и верховного главнокомандующего, сделать то, что мы сделали. И они просчитались. Последствия гораздо сложнее, чем они могли бы быть, если бы они в декабре подписали с нами документ

Дмитрий Медведевзампред Совбеза России

В ноябре зампред Совета безопасности подчеркивал, что полная и безоговорочная победа России на Украине станет гарантией предотвращения глобального конфликта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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