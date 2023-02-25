Зампред Совбеза Медведев назвал ядерный потенциал России сдерживающим фактором для Запада

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал ядерный потенциал России сдерживающим фактором для Запада. Такое мнение он выразил в статье для журнала «Национальная оборона».

«Наиболее мощным сдерживающим фактором для особо горячих голов при погонах натовского образца выступает ядерный потенциал, которым обладает Россия», — заявил Медведев и уточнил, что у России есть «достаточно оружия, в том числе современного и высокоточного».

Зампред Совбеза также обратил внимание на то, что страны Запада не спешат вступать в военное противостояние с Россией, но при этом ведут против нее гибридную войну: шлют на фронт наемников, тренируют украинских военных. Кроме того, по его словам, Европа и США пытаются вести кибервойну против России, «заручившись поддержкой IT-гигантов». «Крупные технологические корпорации имеют немалую выгоду от блокады России, расширяют круг заказчиков и сферу своего влияния», — добавил он.

Также в статье для журнала «Национальная оборона» Медведев сообщил, что Россия «неплохо изучила вражеское» оружие и решила расширить производство своего. Как отметил политик, отечественные конструкторские бюро «разобрали по винтику» трофейное вооружение и «извлекли для себя много полезного».