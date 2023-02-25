Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:35, 25 февраля 2023Россия

Медведев рассказал о «неплохо изученном» Россией «вражеском» оружии

Медведев: Россия «неплохо изучила вражеское» оружие и решила расширить производство своего

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россия расширяет производство своего оружия, также страна «неплохо изучила вражеское». Об этом в своей статье для журнала «Национальная оборона» рассказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Мы не просто расширяем производство, но и внедряем новейшие технологии, совершенствуем их в буквальном смысле "на марше"», — отметил он.

Политик добавил, что, разобрав «по винтику» трофейное вооружение, в наших военных конструкторских бюро извлекли для себя много полезного.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал цель Запада
В России высказались о планах Зеленского по захвату Крыма
Медведев рассказал о «неплохо изученном» Россией «вражеском» оружии
Медведев перечислил врагов России
В Госдуме прокомментировали планы Зеленского по захвату Крыма
Известная модель поделилась рецептом «идеальных» блинов
На Западе и Украине допустили отступление ВСУ из Артемовска
Украина расширит заминированную полосу вдоль границы с Белоруссией и Россией
Головина назвали одним из десяти лучших легионеров чемпионата Франции
Медведев подсчитал объем оказываемой Украине военной помощи от США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.