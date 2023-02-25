Медведев рассказал о «неплохо изученном» Россией «вражеском» оружии

Медведев: Россия «неплохо изучила вражеское» оружие и решила расширить производство своего

Россия расширяет производство своего оружия, также страна «неплохо изучила вражеское». Об этом в своей статье для журнала «Национальная оборона» рассказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Мы не просто расширяем производство, но и внедряем новейшие технологии, совершенствуем их в буквальном смысле "на марше"», — отметил он.

Политик добавил, что, разобрав «по винтику» трофейное вооружение, в наших военных конструкторских бюро извлекли для себя много полезного.