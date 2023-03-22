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15:11, 22 марта 2023Мир

Лавров предрек эскалацию конфликта на Украине из-за снарядов с обедненным ураном

Лавров предрек эскалацию конфликта на Украине из-за поставок снарядов с обедненным ураном

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Поставка Киеву Британией снарядов с обедненным ураном приведет к эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Это шаг к дальнейшему наращиванию эскалации, причем серьезному наращиванию, качественному наращиванию эскалации», — подчеркнул дипломат.

Ранее представитель британского Минобороны заявил, что слова властей России о начале применения Западом оружия с ядерным компонентом являются намеренной дезинформацией. В министерстве отметили, что британская армия использует подобные боеприпасы десятилетиями. «Это стандартный компонент, он не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу», — указали в министерстве.

Замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон в рамках пакета военной помощи передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном. «Наряду с предоставлением роты танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — говорится в сообщении.

Такие боеприпасы применялись в ходе бомбардировок Югославии, операции «Буря в пустыне» и американского вторжения в Ирак в 2003 году.

Использование этих снарядов не имеет ничего общего с ядерным оружием. Ключевая опасность в данном случае — выделяемая из разрушающихся со временем боеприпасов пыль, которая может загрязнить местность вокруг или отравить человека.

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Виктория Кондратьева
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