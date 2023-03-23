В балтийском янтаре нашли ранее неизвестных насекомых

В балтийском янтаре обнаружили неизвестных насекомых, живших 40 миллионов лет назад

В балтийском янтаре обнаружили ранее неизвестных насекомых, которые жили 40 миллионов лет назад. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Калининградском Музее, который стал обладателем редкого минерала.

Как уточняется, специалисты нашли в камне новый род и вид паразитоидных наездников-барконид — они считаются предками современных ос.

«Описанный вид имеет некоторое сходство с известным видом из рода Guaygata с Ямайки, однако кардинально отличается по общему строения тела, в частности, наличием отчетливого поперечного гребня в теменной области, гладким, блестящим телом, которое у Guaygata в сетчато-зернистой скульптуре. Также, вероятно, "янтарный" вид обладал более быстрым полетом — об этом свидетельствует строение своеобразного утяжелителя крыла, так называемой птеростигмы», — пояснила научный сотрудник Музея янтаря Андраник Манукян.

Ранее в марте сообщалось, что на Чукотке открыли два новых вида комаров. Экспедиция обнаружила грибных комаров из рода Neuratelia Rondani в долине чукотской реки Анадырь.