Российские военные отразили попытки прорыва бойцов ВСУ на запорожском направлении

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние пять дней два раза попытались прорвать линию фронта на запорожском направлении. Однако российские военнослужащие отразили атаки ВСУ, рассказал представитель добровольческого батальона «Шторм Осетия», его слова приводит РИА Новости.

«За последние пять дней были две попытки прорыва — в Ореховском и Пологовском районах. Они обе были отбиты. Первая — силами тактической группы при поддержке пехоты, а вторая — силами бронегруппы с количеством десятка и более техники», — сообщил российский военный.

Собеседник агентства уточнил, что российская артиллерия продолжает работу по всему фронту «ежечасно, ежеминутно». По его словам, авиация отрабатывает по каждой разведанной цели в течение нескольких минут. Он отметил, что боевая работа идет и днем, и ночью. Кроме того, представитель добровольческого батальона, говоря об отбитых атаках ВСУ, упомянул, что заканчивается распутица и становится теплее.

10 марта стало известно об украинской бронегруппе, которая предприняла попытку атаковать позиции российских сил в Пологовском районе. Как сообщалось, бойцы ВСУ бросили бронетехнику на прорыв под городом Орехов, что вовремя обнаружила разведка России. На месте завязался бой.