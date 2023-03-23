Информация о мошенничествах в кафе на трассе М-4 «Дон» оказалась недостоверной

Информация о сговоре ГИБДД и заведений на трассе М-4 «Дон» оказалась недостоверной

Информация о мошенничестве, связанном со сговором заведений общественного питания и сотрудников ГИБДД на трассе М-4 «Дон» оказалась недостоверной.

В июне 2018 года в сообществе «Местоположение ДПС Воронеж — МДПС & AUTO NEWS VRN» во «ВКонтакте» появилось сообщение, в котором говорится, что водителям не стоит останавливаться в придорожных кафе на трассе М-4 «Дон», особенно в Краснодарском крае. «Во многих кафе, закусочных в еду подливают спиртное, и затем останавливают гаишники и разводят по полной водителей на огромные суммы денег», — отмечает автор Alex Bolshak. По его словам, повара подобных заведений находятся в сговоре с сотрудниками ГИБДД.

Публикации не подкреплены фото или видео-подтверждениями подобных случаев, кроме того, нет свидетельств от пострадавших из-за действий сотрудников придорожных кафе, что не позволяет установить достоверность этих сведений. Пользователи сети в комментариях усомнились в правдивости распространившихся сообщений. По их словам, невозможно не почувствовать в еде то количество алкоголя, которое отобразится на результатах освидетельствования.

Координатор общества «Синих ведерок» Петр Шкуматов в комментарии АиФ подчеркнул, что с 2013 года разрешенное количество алкоголя в выдыхаемом воздухе повышено до 0.16 промилле. И чтобы получить такой результат, надо принять граммов 50 водки. «Незаметно влить в себя такую дозу непросто. Она будет чувствоваться даже в 200-граммовом стакане кваса. Водитель сразу почувствует неладное», — отметил он.

Один из пользователей соцсетей провел эксперимент с использованием сертифицированного анализатора алкоголя АКПЭ-01М, 300 грамм кофе латте и стопки коньяка 60 грамм. «Через 2 минуты после употребления "коктейля" алкотестер показал результат меньше 160 мг/литр в выдыхаемом воздухе», — описал он результаты эксперимента.

Информация о мошенничестве на трассе М-4 не получила широкого распространения в СМИ, единичные сообщения появлялись в региональных изданиях. Кроме того, публикации в разные годы распространялись пользователями соцсетей.