Шестеро российских подростков угнали авто и устроили смертельное ДТП

В Башкирии шесть подростков угнали автомобиль и устроили смертельную аварию

В селе Тирлянский Белорецкого района Башкирии шесть подростков угнали автомобиль Lada и попали в смертельную аварию. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает ТАСС.

На месте аварии погиб 17-летний подросток без прав, еще пять человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. В МЧС уточнили, что в наиболее тяжелом состоянии находятся 15-летняя школьница и 17-летний подросток.

Пострадавшие оказались зажаты в машине — выбраться им помогли сотрудники экстренных служб. Отец погибшего в аварии российского подростка рассказал, что его сын взял автомобиль без спроса, сообщили в ГИБДД.

Ранее в Хакасии 14-летний школьник, напившийся с матерью алкогольных напитков, взял ее машину и погиб в смертельном ДТП, которое сам же и устроил. Авария произошла на 309-м километре автодороги Абакан — Ужур — Шира — Троицкое. Подросток за рулем Honda Accord съехал с дороги, машина перевернулась. В результате мальчик погиб, его тело нашли под автомобилем.