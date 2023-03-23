Аналитики ЭИСИ обсудили итоги визита Си Цзиньпина

Эксперты ЭИСИ: российско-китайские переговоры прошли в духе стратегического партнерства

На площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Россия в многополярном мире: общие ценности и взаимное доверие». 20 марта в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным с первым официальным визитом после переизбрания приехал председатель КНР Си Цзиньпин. Многие эксперты называют прошедшие переговоры по важности «переговорами века», ведь за встречей двух лидеров следил весь мир.

Российско-китайские переговоры подтвердили взаимопонимание и стратегическое партнерство двух по-настоящему независимых государств — уверены аналитики. Один из ключевых выводов по итогам визита Цзиньпина — Россия и Китай одинаково заинтересованы в построении нового мирового порядка, без гегемонии США. Главный научный сотрудник Института Востоковедения РАН, профессор кафедры новой и новейшей истории стран Азии и Африки МПГУ, доктор экономических наук Андрей Островский, анализируя основные итоги встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, отметил — мир увидел, что у России есть мощные союзники.

«Мир оказался в шоке от этой встречи. Визит Си Цзиньпина в условиях международной обстановки, в условиях СВО, играет примерно такую же роль, какую сыграл визит Мао Цзэдуна, по итогам которого было подписано соглашение о мире и дружбе между Советским Союзом и Китаем. Сейчас Запад обнаружил, что Россия не в изоляции, что есть союзник, у которого экономика во многом выше, чем у США. Мир убедился, что Россия не одна. И Китай не один. И есть надежда, что это сотрудничество будет развиваться всё активнее», — добавил эксперт.

Западу сложно признать, что крупнейшие державы в мире заинтересованы в диалоге и совместном построении многополярного мира, ведь это разрушает саму идеи гегемонии, — считают эксперты. В первый день визита китайского лидера в Россию в Москве также прошла вторая Международная парламентская конференция «Россия — Африка в многополярном мире». Россия всегда уделяла и будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству со странами Африки — это один из лейтмотивов конференции. Африка эту позицию ценит.

«Страны Африки относятся с возмущением к изоляции России. Они воспринимают это как выпады против себя тоже, это вызывает отторжение. Ценности стабильности, мира, справедливости, укрепление государственности — в этом мы точно совпадаем с африканскими странами и хорошо друг друга понимаем. В ближайшие 10 лет Африка, можно сказать, будет центром экономического роста. Она все еще остается континентом с очень быстрым темпом роста населения, она является ключевым поставщиком по критически важным полезным ископаемым. Африка будет привлекать внимание динамикой своего развития, в этом будет ее преимущество», — заметил директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов.

Солидарны с тем, что многополярный мир необходим, и страны Латинской Америки. По словам Глеба Кузнецов, руководителя экспертного совета ЭИСИ, для них важен не только собственный суверенитет, но и интеграция в единое пространство, возможность открытых торговых границ, возможность не выбирать сторону. Поэтому многие страны и не поддерживают так называемый западный «порядок, основанный на правилах».

«Целей по изоляции России не удается достичь, потому что невозможно заставить все субъекты международной политики соблюдать правила, списка которых просто не существует. Перспективы в этом термине нет даже для Запада. Возникнет новая история, которая, возможно, будет связана с противостоянием с Китаем», — подчеркнул спикер.

Понимание того, что планы Запада на изоляцию России обрушились, появилось, когда стало очевидно, что Россия смогла противостоять санкционному давлению и продолжила экономическое развитие без перевода экономики на военные рельсы. Подробнее на эту тему высказался политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов:

«В том, что произошло на этой неделе, очень много рационального. Китай, по сути, резюмировал, что движение к многополярному миру должно быть зафиксировано такой яркой оплеухой американцам. Союз России и Китая открыл второй этап создания многополярного мира — присоединение других государств. Мы можем увидеть трансформацию БРИКС — точно добавятся новые буквы. Визит Цзиньпина показывает — англосаксы фактически проиграли экономическую войну и проигрывают идеологическую. Запад признает, что многополярный мир — неизбежность. Весь вопрос в том, как быстро он будет создаваться. Они будут нам мешать, но движение к этому миру уже очевидно».

Россия и страны Африки, Азии, Латинской Америки противостоят неоколониальной идеологии, вместе составляют мировое большинство. И роль России особо важна в этой парадигме.

«США теряют международное лидерство, Америка не может привести к некоему повиновению большую часть мира. То, что сейчас происходит — альтернативная версия событий, которые могли бы произойти в 70-е годы, если бы Россия и Китай не поссорились. Тогда как США удалось сманеврировать и подружиться с Китаем. Сейчас же возникает мир, в котором многое будет зависеть от Китая, стран Латинской Америки, Ближнего Востока. Россия в создании этого мира играет роль защитника», — добавил политолог, кандидат философских наук Борис Межуев.

В завершение дискуссии эксперты добавили — контуры нового миропорядка, который будет основан на взаимовыгодном сотрудничестве и справедливости — общая цель России, Китая и многих акторов, кто разделяет эту идею. При этом большая часть мирового населения видит в России и ее президенте надежного партнера по многим сферам.